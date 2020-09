En medio de un acalorado debate sobre la decisión de varias de las figuras de la farándula argentina de radicarse en el extranjero en medio de la pandemia de coronavirus, Jorge Rial reveló en " Intrusos" que tuvo la oportunidad de tramitar la ciudadanía de Estados Unidos pero la rechazó.

A raíz de la postura de celebridades como Oscar "El Negro" González Oro, Susana Giménez y Juana Viale de viajar a Uruguay para transitar lo que reste de la cuarentena, el periodista criticó que "los referentes, los que tienen un micrófono hacen creer que se están yendo a un exilio empujados porque no hay libertad y los persiguen, y es mentira".

Pero tras su contundente descargo, Rodrigo Lussich completó la información y aseguró que el objetivo final de la diva de los teléfonos es "radicarse en Miami", por lo que buscará tramitar la ciudadanía de Estados Unidos. Ante el comentario, Rial reveló: "No es tan difícil. Una vez que tenés propiedad, ellos mismo te lo ofrecen".

"En un momento cuando yo tenía una propiedad en Miami, ya no la tengo más, me la ofrecieron y después me di cuenta que tenía que pagar los mismos impuestos allá y acá", contó. Y en ese sentido explicó que "en Estados Unidos te cobran los impuestos sobre los bienes que tenés en el extranjero también. Entonces, no te conviene".