Debido al coronavirus, Jorge Rial comenzó desde este miércoles a quedarse en su casa por indicación de su médico ya que integra el grupo de riesgo.

Por este motivo, el conductor se ausentó en el estudio de " Intrusos" pero decidió salir vía Skype mientras Adrián Pallares conducía el ciclo.

“La verdad es que la decisión me la obligan a tomar. Soy cabezadura y tenía más ganas de ir que de quedarme. Tenía muchas ganas de ir y lo hice todos estos días más allá de los consejos en contra”, expresó sobre su ausencia.

“Estoy dentro del grupo de riesgo, no por edad sino porque tengo un stent, problemas cardíacos e hipertensión. Entonces, eso me pone en la zona de riesgo. Hasta ahora solo iba al programa y de ahí a casa. Pensaba que con eso estaba bien. Pero cuando vimos que hoy la gente salió masivamente a la calle, más de lo que se esperaba, ahí sí a la presión de casa, que la entiendo perfectamente de Romina y mis hijas, se sumó mi médico, con quien hicimos una teleconferencia y me dijeron que no podía ir”, agregó Jorge.

Sobre cómo se siente actualmente, relató: “No tengo ningún síntoma, estoy bien. Pero tengo que cuidarme. Significa cuidar primero a mi familia y a ustedes que están ahí también. Finalmente, tomé conciencia y si nosotros le pedimos a la gente enfáticamente que se quede en sus casas, creo que lo mejor es dar el ejemplo. Aunque no me guste porque sé el esfuerzo que están haciendo ustedes y los chicos que están detrás de cámara y todo el canal. Me tengo que cuidar. Por eso tomé la decisión de quedarme en casa. Me costó mucho pero creo que es lo mejor para todos”.

“Estoy bien de salud y me tomo todo el tiempo la temperatura. Pero vivo con dos nenas, una de 8 y otra de 6, Violeta y Ema, con mi hija Rocío y Romi. Estamos bastante aislados pero yo entraba y salía y era un quilombo. Voy a salir todos los días desde acá en vivo", finalizó.