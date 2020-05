Jorge Rial y Marcela Tauro protagonizaron un fuerte cruce cuando entrevistaban a Juan Roccabruna, el ex recepcionista del doctor Mühlberger.

Desde ese momento la panelista no volvió al programa y según trascendió, las cosas entre ellos están peor. Ángel de Brito informó en CNN Radio que en el corte después de la discusión, Marcela había ofrecido su renuncia al programa.

Aunque eso no es todo ya que, este sábado, el periodista contó nuevos detalles en la interna entre Rial y Tauro. "Está bastante complicado el regreso de @_MarcelaTauro a @ Intrusos. Después de un acumulado de tensos momentos, Rial se cansó y decidió aceptar la renuncia de su panelista. Me cuentan que @MarceloPolino se ofreció como mediador. Pero Rial ya no quiere que vuelva", reveló el conductor en su cuenta de Twitter.