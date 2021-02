En el programa del miércoles, Jorge Rial anunció en vivo que no regresará a la conducción de " Intrusos". Luego de días de especulación por su ausencia, el periodista finalmente confirmó que apostará todo a su nuevo programa de actualidad y política "TV Nostra".

"No vuelvo a Intrusos. Es un desafío personal muy grande salir de la zona de confort. Es cómodo, es un programa que factura bien, tiene buenos números", explicó mirando a cámara.

Y detalló: "Me parece que hay que jugarse en algún momento, reinventarse y buscar un nuevo camino".

Luego, habló de su futuro laboral: "Me quedo en América. Hace dos años que me da vuelta en la cabeza este nuevo proyecto. Yo creo que necesitaba un cambio. A veces sentía que venía a marcar tarjeta y a facturar".

Por otra parte, Rial se refirió a los rumores que aseguran que hay mala onda entre el equipo del programa y aclaró: "El último año me divertí mucho, lo disfruté. No me voy porque me peleé con alguien, no hubo una discordia ni nada".

Por último, lanzó una crítica a sus colegas que hablaron de él en los últimos días luego de que él mismo sembrara la duda de su regreso en Instagram: "Admiro la habilidad de construir sin cimientos".