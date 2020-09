Desde hace un tiempo, Jorge Rial se toma una buena porción de su programa para hablar de política y actualidad en medio de los chimentos de la farándula. Ayer, el conductor de "Intrusos" se mostró indignado con los famosos que "huyen" a Uruguay "como si esto fuera el exilio de San Martín" y le pegó duro sobre todo a Juana y Nacho Viale.

Primero se trató el viaje de Susana Giménez, lo cual trajo a colación el caso de Oscar "el Negro" González Oro, quien ya cruzó el charco hace unos meses y declaró allá "haber recuperado la libertad". Y se mencionó a la nieta de Mirtha Legrand, que planea mudarse a Montevideo próximamente. "Yo vi la foto de Juanita el otro día, recibida por el embajador uruguayo. No es la misma que la de 2001, cuando los pibes hacían cola y se iban a España o Italia por la doble nacionalidad de un tatarabuelo. No eran recibidos por los cónsules. Hacían la cola cagados de frío si llovía, o cagados de calor", señaló el periodista.

.

"Estos van todos calentitos y los reciben. Les dan todo servido. Es un exilio dorado. No nos dejemos llevar. No le sigan tirando más kerosén a esto. Estamos cansados y fastidiosos, en un mismo lugar, no hay diferencias para nadie, sólo que el que tiene más guita la pasa mejor", continuó haciendo referencia a la crisis y la pandemia.

"Después se sienta Juanita los sábados y hace esas mesas paralelas y golpistas. Porque les encanta. Desde la ignorancia, es una chica que, de verdad, habla siendo una repetidora de lo que le pasan", disparó Rial.