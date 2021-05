Jorge Lanata viajó a Miami para concretar un proyecto laboral y aprovechó para vacunarse contra el coronavirus. Como paciente de riesgo, el periodista manifestó que de haberse vacunado en el país, habría tenido que "esperar seis años a que me den la segunda dosis".

El comunicador habló sobre la experiencia en el programa de Mariana Fabbianni y reveló que parte del equipo que lo acompañó también se inoculó: “Yo no estuve de compras por ningún lado, pero me contaban que en los shoppings arde de argentinos, hay mucha gente que vino a hacer turismo de vacunación, acá están vacunando gente en la playa. Parte del equipo que me está acompañando se vacunó en la playa, los cámaras y sonidistas”.

“Cuando llegamos acá la empresa nos pidió una semana de cuarentena antes de grabar y en el rodaje tenemos un covid controller, todo el mundo esta laburando con mascarilla y barbijo y te toman la temperatura. En el medio del laburo hice eso (vacunarse) porque es lo que había que hacer”, agregó sobre las medidas de prevención que impuso la empresa para la que trabaja.

Además, Lanata señaló que al ya estar vacunados la mayoría, no siguen muchas medidas de prevención: “Acá están sin barbijo y no infringen ninguna ley, no hay restricciones, en la calle el 90 por ciento de la gente no usa barbijo y hay mucha gente vacunada”.