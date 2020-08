Jorge Lanata le dedicó unas duras palabras a Viviana Canosa en su ciclo periodístico del domingo. Luego de que se conociera que un chico de cinco años falleció en Neuquén después que sus padres dijeran que bebió dióxido de cloro, el conductor estalló y criticó a la presentadora de "Nada Personal" por promover la ingesta de aquel producto.

"Cuando la semana pasada pasamos tu video en el programa pensé que fue irrespnsable lo que hiciste, Viviana. Eso no está bien, más allá de que eso no hubiera tenido efectos. Todavía no hicieron la autopsia del nene que se murió por tomar dióxido de cloro, que es lo que vos recomendabas", sostuvo el periodista en "PPT".

"Yo rezo para que se haya muerto por otra cosa porque va a ser imbancable para vos si el nene se murió por tomar dióxido de cloro cuando vos aparecías en la tele diciendo ‘yo no lo recomiendo pero lo tomo’. Los papás del nene que murió admitieron que le dieron dióxido de cloro", continuó el conductor de "Lanata Sin Filtro". Y concluyó: "Por favor, no tomen dióxido de cloro. Y ojalá, Canosa, este chico estuviera vivo. Obvio. Pero ojalá que no se haya muerto de tomar CDS".

La conductora tendría que llamar a un infectólogo a su ciclo para reparar los daños causados.

¿Viviana Canosa violó la ley?

Por su parte, el diputado del Frente de Todos, Mariano Mansilla, anunció que el martes denunciará penalmente a Canosa por promover el consumo de dióxido de cloro y pide que se investigue si incurrió en el delito contemplado en el artículo 208 del Código Penal "que tradicionalmente adquirió el nombre del delito de curandería o ejercicios ilegales de la medicina".

A su vez, la comunicadora de 49 años incumplió la ley audiovisual en su rol de comunicadora. Así lo manifestó el politólogo Mariano Tilli quien aseguró en su cuenta de Twitter: "Pese a que la periodista dijo que ella ‘no recomendaba’, la alusión a que hace bien y es positivo implica una sugerencia explícita al espectador para que imite dicha conducta. Por lo tanto, violó el artículo 70 de la Ley 26522".

El mismo dice que "la programación de los servicios previstos en esta ley deberá evitar contenidos que promuevan o (...) induzcan a comportamientos perjudiciales para el ambiente o para la salud de las personas y la integridad de los niños, niñas o adolescentes".

Por último, según el artículo 19 de la Constitución Nacional se deben evitar comportamientos que induzcan o sugieran atentar la integridad de niñas niños y adolescentes.