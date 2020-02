Luego de cuatro meses alejados de los micrófonos y de reposo absoluto, Jorge Lanata volvió al aire de su programa en Radio Mitre y contó detalles acerca de su recuperación de la grave caída que le ocasionó la ruptura de una vértebra.

Si bien el periodista reconoció que no está "recuperado del todo", decidió volver a trabajar y estar a cargo de la novena temporada de "Lanata sin filtro". El periodista salió al aire desde su casa al inicio del programa.

"Hace mucho que no nos encontramos, hace cuatro meses, es mucho tiempo", comenzó el conductor y remarcó: "Pasé por Favaloro, por el Británico y por Fleni. Como dijo mi hija, tuve punto de vista de bebé durante cuatro meses mirando para arriba y todavía hoy lo tengo, porque no estoy recuperado del todo, pero se supone que lo voy a estar en los próximos meses".

.

Además, Lanata aseguró haber bajado 30 kilos como parte de su tratamiento y recuperación tras haber caído de espaldas y romperse una vértebra. "Armé en un cuarto un mini Fleni, puse una colchoneta de las que se levantan y una bicicleta fija. Estoy tratando de mantenerme. Bajé 30 kilos, pero tengo que bajar 10 más y ahí estoy”, dijo.

Además, recordó: "Me caí de espaldas, me dolió mucho, se me cortó la respiración. En ese momento, pensamos que no era nada, pero después nos dimos cuenta de que se había roto una vértebra, la L1, y después esa vértebra se aplastó y todo se fue complicando".