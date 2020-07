Jorge Lanata arrancó la semana con unos audios explosivos de una conversación entre Marcelo Tinelli y Julio Humberto Grondona en 2013. En los mismos se lo escucha negociando la hora y los árbitros para los partidos de San Lorenzo.

Tras la difusión de las escuchas que pertenecían a una causa que investigaba el ex juez Norberto Oyarbide, el conductor de " ShowMatch" se defendió en las redes y tildó al conductor de "Lanata Sin Filtro" de ser un periodista "de cuarta".

Como era de esperarse, el comunicador no se quedó callado y redobló la apuesta contra el presidente de la Superliga. "Por qué yo hago este programa, aparte de que me gusta, me divierte, gano plata y me sirve para vivir. También creo que lo hago para hablar con absoluta libertad de lo que pienso. Mucha gente se pregunta por qué yo difundí estas conversaciones ayer. Chicos, soy periodista. Yo sé que a veces es difícil entender esto en momentos en los que hay mucha presión, en los que el periodismo hace las cosas por diversos motivos, pero chicos, soy periodista. Si lo que difundí favorece a tal o a tal otro, una vez que lo chequeé y veo que es cierto, me importa un pomo a quien favorece, no es parte de mi trabajo hacer eso. No soy ninguna vanguardia iluminada que protege a la gente, yo soy parte de la gente y mi obligación es contar lo que sé y lo que puedo probar", declaró el presentador de "Periodismo para Todos".

.

"¿Que quién me lo debe haber pasado lo hizo con algún interés? Obvio. Toda información es interesada. Siempre. A nosotros desde nuestro trabajo no nos importa, o en realidad es un interés secundario ver a quién favorece. Nuestro interés principal es preguntarnos si es cierto, y si es cierto hay que difundirlo. Otros se preguntan por la oportunidad: 'Che, Tinelli se separó'. ¿Qué carajo me importa? Disculpen, pero no me importa nada. En todo caso me importaría si fuese su amigo, pero aún así no evitaría que yo sacara una nota", sostuvo firme.

"Ayer América preguntó todo el día cuál es el motivo oculto. Entiendo que varios periodistas de América acostumbren a trabajar con motivos ocultos, pero yo no, yo digo lo que tengo ganas. ¿Ustedes creen que en este momento alguien del Grupo Clarín sabe qué carajo voy a decir? Hace 40 años que estoy trabajando, ¿todavía no me conocen? Están acostumbrados a laburar así. Yo lo que saqué ayer no lo consulté con nadie porque no consulto nunca mis notas. Soy periodista", continuó tajante.

.

"¿Qué carajo es el grupo? No lo saben. Ayer escuchaba un audio de Intratables donde (Diego) Brancatelli decía 'Lanata es el brazo armado de Clarín'. Brancatelli, los que tuvieron brazos armados fueron ustedes, y el brazo armado de ustedes nunca hizo autocrítica. Hubo mucha gente que mataron y nunca hicieron una autocrítica sincera. Los que mataban pibitos que hacían guardia eran ustedes. Yo no soy brazo armado de nadie, antes de hablar de brazo armado, Brancatelli, preguntate por los Montoneros", apuntó Lanata.

Y agregó convencido: "No me voy a poner a competir con Tinelli. Tinelli es un payaso que estuvo con todos los gobiernos y que todos lo respetan en el medio por miedo. No me pasa de tenerle miedo a Tinelli. A veces yo me encuentro en la vida con situaciones de escuchar gente que no respeto para nada y me callo la boca por mí mismo, por prudencia, porque soy viejo. No tengo más ganas de callarme en nada. Termino discutiendo con un payaso que estuvo con todos los gobiernos y que me cuestiona mi carrera".

El periodista filtró escuchas que protagonizó Tinelli y Grondona en 2013.

En la misma línea, explicó que las escuchas no tienen un carácter delictivo sobre Marcelo, sino que da a conocer lo que él hacía como presidente de San Lorenzo. "Ahora, verdaderamente creo que no es ético que se elijan los árbitros, más allá de que en todos los casos no le salió. Tinelli, que en su Twitter lo primero que pone es periodista y no lo es desde hace 30 años, cuando era periodista deportivo con Badía, dice 'ojalá un fiscal de oficio...', ¿Perdón? ¿Vos sos periodista, querido? ¿Querés que un fiscal me cite y me pida revelar la fuente?", preguntó.

Para finalizar, Jorge remató: "Ojalá pase, mientras tenga un pucho me importa un carajo que tenga que estar en cana, capaz me sirve para bajar diez kilos más. ¿Vos como supuesto periodista me decís que me cite la Justicia y revele la fuente? Pensalo un poquito, porque no lo voy a hacer".