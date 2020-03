El músico uruguayo Jorge Drexler, que hace algunas semanas se hizo viral por "Codo a codo", su canción sobre el coronavirus, ahora confesó que tanto él como su mujer padecieron la enfermedad.

"Pasé unos días muy raros, con mucho miedo, aunque fue la versión suave de la enfermedad. La primera semana fue muy dura porque estuve aislado de mi esposa en un cuarto", explicó en una entrevista con una radio española.

Luego detalló que tanto él como su pareja, Leonor Watling padecieron "la versión suave de la enfermedad". Ambos fueron diagnosticados en España, país en el que residen, y uno de los epicentros de la pandemia.

"Nos dimos cuenta que nos teníamos que quedar acá y que tenía que llegar mi hijo de Londres. Lo que nos pasó a toda mi familia es que nos tomó de sorpresa", comentó Drexler, además de ejemplificar su angustia diciendo que estuvo dos semanas sin tocar la guitarra.

Vale recordar que tras la declaración del coronavirus como pandemia, Jorge decidió cancelar una gira por Costa Rica cuando ya se encontraba en el país, pero dio un breve concierto online para sacarse las ganas de tocar.

"Gran parte de los que pasamos por esta enfermedad podemos decir que no es una enfermedad fuerte en muchos de los casos. Hay que tener serenidad en este momento"

Como consejo para todos, el cantante refirió: "Me gustaría decir que de esto se sale. Gran parte de los que pasamos por esta enfermedad podemos decir que no es una enfermedad fuerte en muchos de los casos. Hay que tener serenidad en este momento, de la misma manera en la que no hay que comprar a lo loco".

.

Para finalizar llevó un mensaje de conciencia y calma: "Los hospitales son para la gente que los necesita, que son las personas mayores o con enfermedades previas. Los hospitales están saturados: nosotros no fuimos a consultar, lo hicimos desde casa".