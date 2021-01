Durante algunos días se creyó que Andrea Rincón mantenía un romance con el futbolista Jonatan Cristaldo, pero la versión la descartó la propia actriz para finalizar con los polémicos mensajes que recibía por parte de la ex del delantero de Racing. Morella de las Heras.

Harta del escándalo que protagoniza en los medios, la mediática filtró audios del deportista para desmentir su supuesto affaire. "Ayer Andrea estaba muy triste, estaba indignadísima. Desmiente absolutamente la relación con Cristaldo y me mandó los audios", contó Connie Ansaldi quien se encargó de reproducir los mensajes en "Los Ángeles de la Mañana".

"Qué vergüenza, recién termino de entrenar. No sé, la piba se quedó con que nosotros estábamos juntos y nada, está loca, flasheando mal", dice el audio de Cristaldo. Y en otro agrega: "A mí me empezó a decir como que nosotros estábamos juntos. Lo único que le dije es que vos eras una mujer con todas las letras, porque me dijo un montón de barbaridades, y nada más".

"Ella sigue pensando como que estamos juntos, no sé de dónde habrá sacado eso, pero nada, te pido mil disculpas, me da hasta vergüenza tener que aclarar esto. Nada, mandarte un beso y espero que no vuelva nunca más a joderte, ni a vos ni a nadie", cierra el jugador de La Academia.

Por su parte, Rincón dijo en otro audio: "Mirá si voy a estar con ese pibe, ni en pedo, yo no quiero saber nada con nada, por eso reenvié los audios, y si se enoja me chupa un huevo".

"Él debería haber salido a decir yo no estoy con nadie, esta mina está loca, me está volviendo loco, porque yo me estoy fumando una que no tiene nada que ver, así que nada, que se joda", cerró.