A casi dos años de su separación, Alejandra Maglietti dio algunos detalles duros de lo que detonó su ruptura con Jonás Gutiérrez, a quien acompañó mucho tiempo durante su lucha contra un cáncer. Ahora, el futbolista responde a esas declaraciones.

En una entrevista reciente, Maglietti habló de su relación con Gutiérrez, en donde confesó que “se olvidó” de ella misma mientras estaban juntos.

“No digo que una pareja te quite energía. Pero sin embargo, cuando estás con alguien que se dedique al deporte, y todo lo que eso conlleva, hay una cuestión en donde pareciera que hay uno que es más importante que el otro en la pareja”, había expresado en una entrevista con Leandro Rud.

Vale recordar que la modelo y el jugador comenzaron a salir en 2014, mientras el "Galgo" estaba en plena rehabilitación de un cáncer testicular. Con planes de boda postergados en varias ocasiones, finalmente se distanciaron a mediados de 2019.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, el jugador del seleccionado argentino de fútbol habló por primera vez sobre su vínculo con la panelista de Bendita.

"Fue una gran mujer. La realidad es que uno va atravesando los años y se va encontrando personas en el camino para ciertos momentos", aseguró.

Y luego habló sobre su separación, que fue en buenos términos: “Todos los años que estuvimos fueron muy lindos, después el camino nos separó. Creo que eso le pasa a todas las personas. En esos años he sido muy feliz, le he pasado muy bien“.

Consultado por los dichos de la formoseña, primero aseguró no haber escuchado qué dijo, y al ponerse al tanto, expresó: “No me duele lo que diga. Sé que me acompañó en un momento que yo atravesé una enfermedad y puede ser cierto que haya sido eso".

"Le tocó acompañar en una situación delicada. Creo que tanto para ella como para mis padres debe haber sido muy difícil. Son palabras que uno respeta", completó.

Para terminar, el mediocampista aclaró que ya no mantiene contacto con su ex, y habló sobre su presente: “Estoy tranquilo, hoy disfruto mucho mi vida profesional, que es por ahí el último tiempito; estoy enfocado en eso. Después, cuando tenga que llegar, llegará. Mientras tanto, disfruto“.