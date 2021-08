Luego de padecer muchos problemas de salud por sus adicciones, Joaquín Levinton no pierde el humor y así lo demostró en su participación en "PH Podemos hablar", donde divirtió a los invitados y televidentes.

El líder de Turf contó desopilantes anécdotas e incluso no perdió el sentido del humor cuando habló de un duro momento en su vida. Días después de que Chano Charpentier sufriera un brote psicótico a causa del consumo de estupefacientes que terminó con un balazo de un policía, el músico recordó el tiempo en el que estuvo en rehabilitación, que coincidió con su romance con Celeste Cid, quien fue internada después.

"Muchos rockeros con la misma trayectoria que vos, al nivel sexo, droga y rock and roll, terminaron muy mal. Vos sos divertido", disparó Andy Kusnetzoff dándole pie a su invitado.

"¿En una revista no saliste? En la tapa de Paparazzi", le preguntó Marcela Tauro, también invitada al ciclo. Y Joaquín recordó la polémica foto que usaron para retratar el momento: "Claro, pero debe haber 60 fotos, en muchas estaba perfecto y ponen la que salgo así. Decís 'el pibe está hecho mierda'".

La polémica tapa de Joaquín Levinton y Celeste Cid.

"Hubo una tapa de una revista, cuando el salió con una actriz, que decía 'el drama de...", acotó Andy y Tauro confirmó que se trataba de Celeste Cid, novia del cantante en ese momento.

Y Levinton explicó: "Era una taradez. Yo iba caminando normal, pero claro, te sacan 40 fotos... Y me acuerdo cuando me vestí. Dije 'me voy a poner estos pantalones blancos, estas zapatillas, este pulóver que está buenísimo'. Y me hago un chequeo rutinario. Al día siguiente salgo, pero la conch... de tu madre. No me dejaban en paz".