Después de que Elena Braccini, ex pareja de Daniel Osvaldo, manifestara su malestar por la falta de pago de la cuota alimentaria por las dos hijas que tienen en común, María Elena y Victoria, Jimena Barón se refirió al vínculo que mantiene con la mamá de las hermanas de su hijo Morrison, fruto de su romance con el ex futbolista.

“Ya no sé qué número de ex soy. Creo que la ocho...”, comenzó en broma la jurado de "La Academia" en diálogo con " Los Ángeles de la Mañana". “Nosotras estamos súper comunicadas. En su momento hablamos... Nosotras tenemos niños que son hermanos para toda la vida. Yo le cambié el pañal a sus hijas. Las amo con mi alma y las extraño muchísimo. Las veo crecer por FaceTime", expresó sobre la relación familiar que logró componer con la ex esposa de su ex.

Daniel Osvaldo tiene cuatro hijos. El mayor, Gianluca, de su romance con Ana Oertlinger, María Elena y Victoria, que tuvo con Elena Braccini, y finalmente Morrison con la artista argentina.

Jimena Barón tiene una gran relación con la ex pareja de Osvaldo y sus dos hijas.

“Estamos organizando para ir todos a Disney”, reveló "La Cobra" sobre el viaje que están planificando para que los hijos Osvaldo se puedan reencontrar tras años separados en distintos continentes. “Yo soy así...”, agregó Barón sobre sus ganas de reunir a todos como una gran familia.

“La banco mucho. Es una excelente mamá. Hay cosas que decido no contar porque mi hijo está más grande y porque decido guardármelo. La respeto mucho como mujer, como mamá”, detalló Jimena sobre la italiana.

Además, la cantante hizo alusión a los comentarios que hizo Braccini sobre el amorío de Osvaldo con Gianinna Maradona: “Yo estoy gastando mucha plata en terapia para no hacer comentarios, para no llorar. El momento clave fue cuando nos conocimos. Ella lloraba, nos abrazamos. Y nuestra alianza, y nuestra amistad, es porque nuestros hijos son hermanos para toda la vida”.

“Yo estoy laburando en mi patrón de relación, que es una mier... El de Daniel... ¡que vaya a terapia! No sé. Va a tener la vida que elija o que pueda tener. Yo estoy ocupándome de lo mío”, cerró Jimena Barón en LAM.