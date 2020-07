Jimena Barón y Daniel Osvaldo se dieron una nueva oportunidad. Dejaron en el pasado sus escándalos amorosos y malas experiencias para permitirse reencontrarse y así darle la posibilidad a su hijo Momo de que conviva con ambos bajo un mismo techo.

Aunque todavía ninguno de los dos blanqueó su regreso como pareja, la complicidad y buena onda que expresan en sus redes sociales los delatan y dan por sentado que donde hubo fuego cenizas quedan.

En esta oportunidad la intérprete de "La Cobra" habló sobre su relación con el futbolista de Banfield y se mostró muy reflexiva. Al respecto, en "Por el Mundo en Casa", el ciclo de Marley, sostuvo: "Estoy en la casa de Robert... si. Estamos intentando madurar con 33 yo y los 34 de él".

"Es un momento único en el mundo, una especia de paréntesis que nos frena a todos. Era un lindo regalo para el enano y después lo fue para nosotros también, reencontrándonos desde otro lugar y en otro momento de la vida. Estamos sanando muchas cosas y mostrándole a Momo otro capítulo como papás", aseguró.

.

A su vez explicó que entiende el desconcierto de sus seguidores porque hasta para ella fue algo inexplicable: "Fue algo sorpresivo para mí también así que entiendo la sorpresa de todo el mundo"

El conductor le preguntó si sirvió para saldar problemas del pasado. Por lo que Jimena respondió: "Sí, bastante. Cada tanto salta algo pero hemos tenido charlas profundas con vino de por medio".

"Él me gastó un día que hice unos ñoquis, lo subí a las redes y me gastó el país. Me lo merezco un poco pero bueno, la verdad es que no me importa nada", finalizó.

Por su parte, Osvaldo compartió este lunes por la tarde unas tiernas imágenes con la actriz mientras tomaban vino sentados en la chimenea de su hogar y escribió: "Cheers (Salud)".

"'Salú' Rob", contestó ella. Mientras que él respondió a modo de juego: "'Salú' Mabel".