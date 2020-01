Después de cuatro años de una separación en malos términos, Jimena Barón y Daniel Osvaldo superaron sus diferencias y encontraron un equilibrio a favor de su hijo, Morrison. Si bien es una familia de "padres separados", los tres logran encontrar espacios para formar un vínculo donde media el respeto y el cariño.

Los signos de un cambio en la relación son claros, como cuando el deportista y Jimena asistieron juntos la graduación del jardín de su nene. Y en las últimas semanas, la artista ayudó a preparar la torta para el festejo de cumpleaños de su ex.

Daniel Osvaldo y Morrison comparten momentos de mucho amor.

Con las crisis de separación ya superadas, la intérprete de "La Cobra" recordó cómo fue su relación como novios: "Sé lo que soy como pareja y sé lo que doy, pretendo recibir lo mismo. De lo contrario, no tengo tiempo ni energía. Siempre di, di, di".

"Con el padre de mi hijo me pasó eso. Yo me enganchaba en esa y decía: 'Bueno, quiero ayudarte a que hables con tus dos ex para que no se peleen con vos y seamos todos amigos y comamos un asado con ellas y con los hijos que tuviste’. Era como Heide. Ahora eso se me terminó”, remarcó.

A su vez, la estrella pop reconoció: "Me atraen y me enamoran mucho las falencias y las vulnerabilidades de la gente, tanto en las parejas como en las amistades. Las personas rotas me parecen atractivas".

¡La familia unida!

Mientras disfruta de su soltería y de la convivencia con Momo, expresó: "Estuve increíblemente enamorada de ese señor. A él lo quería ayudar con la casa, con los hijos, con las ex. Terminé vampirizada", en referencia a Osvaldo. "No creo que vuelva a enamorarme de esa manera", reflexionó en una entrevista con la revista "Viva".