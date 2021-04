Finalmente Jimena Barón abrió su corazón y habló de lo que todos esperaban: su fallida convivencia y polémica vuelta con Daniel Osvaldo, padre de su hijo Morrison.

La cantante y el músico se habían mostrado juntos en las redes sociales durante la cuarentena del coronavirus. Sin embargo, poco después ella armó las valijas y volvió a su departamento. Por su parte, él comenzó una relación amorosa con una joven llamada Coty de Palma mientras que la actriz se puso de novia con El Tucu López.

Aquella reconciliación quedó en el pasado para Jimena, pero este viernes fue entrevistada por Ángel de Brito y no pudo faltar la pregunta de rigor. "En la pandemia, llamó mucho la atención que te fuiste a la casa de Osvaldo. En Instagram mostraban que estaban juntos, después de todo lo que pasó anteriormente, que no sé si vale la pena recordar, pero ¿vos cómo lo explicarías?", expresó el periodista.

A lo que la artista, a corazón abierto y con cierto humor, explicó: "¿Cómo lo explicaría? No, te puedo dar el número de mi psiquiatra y ella, por ahí, puede explicarlo mejor. Yo estoy intentando entender algunas cosas".

Tras sus dichos, Ángel repreguntó: "¿Todavía no entendés por qué fuiste a convivir?". Y Barón respondió súper sincera y sin filtro: "No entiendo por qué soy tan pelot..., básicamente. La verdad es que no lo entiendo muy bien. Sí me justifico un poco con la pandemia, la maldita pandemia y el encierro. Yo le agradezco mucho a mi carrera, pero vivo en un departamento pequeño que recién ahora pude comprar. Y bueno, apareció él con la casa grande, la huerta ¡y él!".

En plena cuarentena, Jimena Barón y Daniel Osvaldo se dieron otra oportunidad en el amor.

Sobre si se entusiasmó con la idea de familia y la reconciliación, la intérprete de "La Cobra" manifestó: "Yo me sentía más canchera porque ya había hecho el proceso Tonta-Cobra. Entonces decía 'yo ya estuve acá, estuve afuera, estuve en la esquina, estuve al costado, estuve en otro país…'. Y no creo que fue un enganche de que me replanteé cosas, pero sí te vuelven un millón y medio de recuerdos, y cuando el ser humano opuesto decide ser divino, traerte buenos recuerdos y encandilarte, hay una situación complicada. Las mujeres me entenderán, o no. Las que somos más tontas comprenderán. Además, lo veía a mi hijo y estaba esa bronca de 'uy, mirá lo que podría ser'".

Por último, explicó en "Los Ángeles de la Mañana": "Todo eso fue duro, fue raro. Él es mi único trastabille, yo nunca volví con un ex. Daniel es el único vínculo que voy a tener para toda la vida por Morrison".

