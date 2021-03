Jimena Barón tuvo un 2020 muy complicado, tanto es así que decidió alejarse por completo de las redes sociales y de todos los medios. Sin embargo, no pudo ocultar su relación con el Tucu López ya que los tortolitos fueron fotografiados en la vía pública en varias ocasiones. Con el correr de los meses, al actor no le quedó más remedio que confirmar el romance.

No obstante, la autora de "La Cobra" sigue esquivando su exposición mediática pero él se muestra un poco más desinhibido a la hora de hablar de la intimidad de la pareja. De todos modos, en abril se podrá volver a ver a la cantante en acción con su vuelta a la televisión como jurado de "La Academia", el nuevo segmento de "ShowMatch" para este 2021.

.

Mientras, el actor continúa con sus proyectos laborales y causa sensación con cada nuevo desafío de moda y tendencia que debe realizar en "Corte y Confección". Si bien es uno de los participantes que presenta más dificultades en el certamen, El Tucu reveló qué opina Jimena sobre sus creaciones.

"Cuando puede, Jimena lo mira. Yo por suerte tengo un vínculo muy sincero con ella, así que cuando algo no le gusta me dice 'qué feo eso', y cuando le gusta me dice 'qué lindo eso'", confesó en comunicación con Juan Etchegoyen para "Mitre Live".

El Tucu López y Jimena Barón acaramelados.

Y al ser consultado sobre si son más los "qué lindo" o los "qué feo", el también protagonista de "Sex" reveló: "Y... yo vengo sentenciado desde que arrancamos así que… está complicado".

De todas formas se sinceró y aseguró que está "muy contento" con su relación con la intérprete. "Es un momento de mi vida lindo. Estoy bien, en una relación que me hace bien, me hace feliz“, expresó. Aunque, prefirió no hablar sobre el futuro laboral de su novia: "Yo charlo mucho con ella, por supuesto, porque somos pareja, pero eso es algo que tiene que responder ella, es muy personal".

Respecto a su continuidad en el programa conducido por Andrea Politti, el artista se sinceró: "No me veo como candidato, tengo dificultades que hacen que el programa sea divertido por eso también".