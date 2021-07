La situación sentimental de Jimena Barón es uno de los ejes principales de “ ShowMatch: La Academia”. Durante los últimos días, creció el rumor de que está saliendo con “un hombre misterioso del habano”, según un comentario de Lizardo Ponce que fue seguido por una investigación de Ángel de Brito.

El conductor de “Los Ángeles de la Mañana” reveló que la persona con la que la artista está iniciando una relación es Matías Palleiro, ex novio de Melina Lezcano, cantante de Agapornis. Esto generó distintas reacciones pero un sorpresivo comentario despertó la atención de muchos usuarios en redes sociales.

.

La ex pareja del rugbier que fue relacionado con Jimena participó de un vivo en Instagram junto a Cande Molfese. La charla distendida entre ambas que suele ocurrir en distintas plataformas dio lugar a una acotación que puede caer mal.

Lezcano dio a entender que los rumores sobre el acercamiento entre la jurado de “ ShowMatch: La Academia” y Palleiro son ciertos. Esto fue replicado por sus seguidores aunque la modelo respondió a las vinculaciones de las últimas horas.

"No me hago cargo de lo que dijeron. Es un candidato que me puede empezar a interesar. Nunca hablé con él", reveló la cantante. La frase de Ponce que hacía referencia al habano hizo que también aparezca el nombre de Luciano Castro, aunque rápidamente fue descartado por ambos.