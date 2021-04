Durante la cuarentena de 2020, Jimena Barón y Daniel Osvaldo convivieron por un tiempo junto a su hijo Momo y vivieron un breve momento de inesperada reconciliación. Pero al poco tiempo, "La Cobra" se fue de la casa de su ex y nuevamente apareció la distancia. Tras desaparecer durante meses, volvió a mostrarse públicamente y habla sobre el vínculo actual que tiene con el futbolista.

Durante un tiempo, Barón salió con el "Tucu" López pero se separó recientemente, casualmente al mismo tiempo que Osvaldo comenzaba a blanquear su romance con Gianinna Maradona.

Con una vida personal de muchos altibajos, la cantante aceptó la propuesta de Marcelo Tinelli que la convocó para ser jurado en "La Academia" de ShowMatch.

En la reunión para realizar la foto promocional del ciclo, la cantante habló sobre lo que vivió y vive con el delantero.

Cuando le consultaron si le había sorprendido que Daniel rehiciera su vida rápidamente y comience una relación formal con Gianinna, indicó: "Yo siempre me sorprendo, sino no sufriría. Bueno, por eso me va como el cu... con las relaciones de amor".

"Hay que curtirse un poco mas, hay gente que entiende las cosas más rapido y aprender, y avanza y se mueve. yo tengo un lugar más sensible, más ingenuo, más iluso", reflexionó.

Y luego detalló cuánto contacto tiene con el padre de su hijo: "Yo me preocupo por mi hijo, en mi casita, y por bajar súper educada a dárselo al papá".

"Después, cuando está allá o cuando vuelve le pregunto si está bien, si lo cuidan bien, si está todo en orden y ahí terminó lo mío. Sino para mi cabeza es mucha información", finalizó.

