El viernes 8 de octubre fue el último programa de Jey Mammon en la radio. El conductor de "Los Mammones" dejó su espacio en Metro 95.1 ya que no le daban los tiempos. Cuando él arrancó los dos ciclos no se le superponian los horarios, pero frente a los cambios que sufrió América TV, situación fue distinta.

Tras la salida repentina de Mammon, las autoridades de la radio eligieron a Diego Ramos como el nuevo conductor del programa. El ciclo está compuesto por Fernanda Metilli, Felipe Colombo, Martín Reich y Calu Bonfante.

Ante su despedida, el humorista le dijo a sus oyentes: "Mis compañeros ya lo saben y ustedes también se imaginarán, yo tuve un año extravagante, impredecible y raro, y en un momento el cuerpo no me daba. Ahora tengo que tomar una decisión y tomarme un momento al costado de radio Metro, porque a mí los tiempos se me hacen muy ajustados".

Además, aclaró que su salida de la compañía fue buena y que espera volver en algún momento: "Le quiero desear lo mejor a Metro en esta nueva etapa, estoy muy agradecido, está todo bien con la radio. Faltando poquito para que termine el año, esto no es una tristeza para nadie, pero cuando pasa algo bueno uno tiene que dejar de lado algunas cosas, y esta radio y los oyentes se merecen lo mejor".

Por el momento, Diego no salió a hablar ni dio declaraciones sobre cómo se siente esta nueva etapa de su vida. Pronto lo escucharemos en la radio y expresará sus sentimientos frente a los nuevos desafíos a los que se está sometiendo.