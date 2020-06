Aislada desde su casa, Jésica Cirio aseguró que Martín Insaurralde se recupera del coronavirus, pero manifestó su preocupación al tratarse de un paciente de riesgo.

En la mañana del domingo, la conductora salió al aire de " Morfi" a través de viodeollamada y agradeció el acompañamiento ante ésta difícil situación. Además remarcó que ella no padece de la enfermedad.

A través de las redes sociales, el intendente de Lomas de Zamora confirmó que dio positivo para COVID-19, desde entonces se encuentra internado en el Hospital de Llavallol. "Martín está con con su médico clínico que está en contacto con sus oncólogos. Él es un paciente especial, de riesgo y por eso tiene que tener un cuidado especial", remarcó la presentadora.

.

"Él está bien, triste, muy asustado y adolorido, pero con mucha fuerza. Por momentos lo escucho bien, por momentos triste... va pasando por distintos estados de ánimos", reveló.

El programa de Telefé continuará al aire con todas las medidas de seguridad sanitaria y protocolos para evitar la propagación de contagios, según confirmó Gerardo Rozín minutos antes de la comunicación con su compañera.

En cuanto a la actividad política de su marido en medio la pandemia, Cirio remarcó: "Martín tomaba todos sus recaudos. Era súper prolijo con todo. Le tocó como le va a tocar a muchos otros argentinos y personas del mundo. Es un valiente porque sabiendo que es paciente de riesgo salió a la calle igual, pero también es su deber".

Jésica Cirio aseguró que su hija, Chloé está bien.

"A esta época del año, Martín empieza a usar su paf... por eso al principio creíamos que era algo más de lo que le pasa todos los años", confesó y reconoció que "todo el pensamiento de la familia está sobre él que es el más débil".

Además confió: "A mí también me daba miedo salir a la calle, pero es nuestro deber. Me pregunto por qué le tocó a él y no me tocó a mí, pero él es muy fuerte".

Antes de cerrar, advirtió que el coronavirus "es una enfermedad muy silenciosa. Hay mucha desinformación sobre el tema y la gente a partir de este caso prestó más atención. Hay muchas dudas y mucha desinformación".