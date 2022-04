Ya es un mes desde la triste partida de Gerardo Rozín, quien luchó contra un tumor cerebral que padecía desde hace poco más de un año, y todos sus amigos y colegas lo siguen recordando día a día.

Si bien el productor dejó el mundo terrenal, su cariño y legado permanecerá vivo en todos, incluyendo el gran trabajo que hizo en " La Peña de Morfi", programa de Telefe que continuará al aire con Jey Mammón como su reemplazo.

Una de las conductoras que pasó por el ciclo de música, Jésica Cirio, y que eligió estar presente en el homenaje que le realizó el programa junto al resto del equipo, entre las que estaban Zaira Nara, Julieta Prandi y Soledad Pastorutti, se refirió a la ausencia de la histórica colega de Rozín, Carina Zampini.

Zaira Nara, Julieta Prandi y Jésica Cirio homenajearon a Gerardo Rozín.

En diálogo con "LAM", la modelo explicó: "La respecto mucho a ella. Es muy difícil estar en el homenaje de una persona que quiso mucho. A mí se me hizo muy difícil estar ahí parada, Había un minuto que lloraba y otro minuto que me reía, entonces respeto todas las decisiones. Si ella no lo quiso hacer, es decisión de ella".

En su momento, Ángel de Brito contó cómo reaccionó la actriz a las versiones de pelea con Rozín, motivo por el que habría faltado al especial programa: "Le pregunté y me respondió que prefirió transitar este hecho en privado".

