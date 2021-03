Después de cumplir 36 años, Jésica Cirio sorprendió a todos al hablar de la maternidad ya que, a pesar de que ser sumamente feliz por su rol como madre, confesó que le es muy difícil ejecutar todo lo necesario para su hija Chloé, fruto de su relación con Martín Insaurralde.

La modelo contó que su primogénita comenzó el jardín, pero debido a las estrictos protocolos para evitar el coronavirus, tiene horarios muy complicados, por lo que se le dificulta toda la organización.

Jésica Cirio y su hija Chloé.

"Es mucho laburo tener un hijo, pensé que era más fácil. Estoy muy contenta que Chloé empezó el jardín de manera presencial a pesar de que no puedo organizarme por los protocolos que hay que cumplir. No me bancaría trabajar todos los días de semana”, comenzó la bailarina en diálogo con Marcelo Polino en Radio Mitre.

A pesar de las complicaciones, Cirio se mostró muy agradecida por la gran personalidad de su hija y la ayuda que le brinda: "No me bancaría trabajar todos los días de semana".