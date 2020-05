A más de un año de la muerte de Natacha Jaitt su caso aún despierta incertidumbre. Antes de su deceso, la mediática despertó fuertes críticas contra el Colectivo de Actrices Argentinas ya que aseguró no haber recibido su acompañamiento en sus denuncias, pero Jazmín Stuart lo desmintió.

Una de las mayores polémicas que permanence pese al fallecimiento de Jaitt es su crítica a la organización feminista compuesta por personalidades de la farándula argentina. Por eso, la protagonista de "La fiesta silenciosa", su última película, sentenció: "Por respeto a la víctima tenemos que dejar de polemizar esta cuestión".

Jazmín Stuart, una de las mayores referentes de " Actrices Argentinas".

Al aire de " El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD, la actriz remarcó que el Colectivo "acompaña y atiende todo un proceso muy engorroso el de denunciar abusos sin buscar que se publicite o banalice". "Hay mucho más trabajo de lo que la gente sabe, hacemos más de lo que se sabe", aseguró.

"Natacha en otros tuit agradecía que había podido hablar con nosotras y que sacamos un comunicado en el que se mencionaba su caso", destacó en cuanto a los cuestionamientos. Sobre la continuidad de su causa disparó: "Hay que dejar que la Justicia tome una decisión".

Además, garantizó: "Se la escuchó y se la ayudó hasta donde pudo dada las complejidades del caso". En el programa conducido por Lío Pecoraro y Fernando Piaggio agregó que "hay muchas personas que opinan sobre el activimos que están súper desinformadas de lo que se hace".

"La fiesta silenciosa", la nueva película de Jazmín Stuart.

En el marco del estreno por streaming de su nueva película junto a Gerardo Romano, Stuart también reflexionó sobre la situación del mundo del espectáculo en medio de la cuarentena por coronavirus y evaluó que "toda la industria audiovisual están en un parate que genera un problema".

En ese sentido enumeró a todos los perjudicados por el aislamiento social: "Artistas callejeros, centros culturales, el teatro off, todos los que están detrás de las cámaras que si no trabajan no tienen ingresos. La situación es crítica pero creo que se está manejando de la mejor manera posible".