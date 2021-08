Después de que la asistente social a cargo de revincular al pequeño Salvador Uriel con su papá, Javier Naselli, asegurara que el hijo de Vicky Xipolitakis tenía "crisis de miedo" y no quería verlo, el propio empresario salió a dar su propia versión del escándalo y arremetió contra la mediática al confirmar que va a ir tras la tenencia total del nene.

La batalla judicial entre Naselli y la ex participante de "MasterChef Celebrity" parece no terminar más y ahora se abre un nuevo capítulo ya que el millonario que reside en Italia manifestó que Xipolitakis no está en condiciones de criar a Salvador.

Yanina Latorre reveló que el empresario se comunicó con ella y le contó sobre el inesperado diagnóstico que recibió de la modelo: "Me contó que hicieron varias pericias a los dos, que a él le dieron bien pero a ella no. Al parecer, tendría el síndrome de Splitin: personas narcisistas con trastornos obsesivos, compulsivos. Personas dominantes que inventan una vida a sus víctimas".

Vicky aseguró que se "siente presa" en el departamento en el que reside pero que "no puede irse" debido a su situación económica.

Hace tan solo una semana, Vicky recibió una orden de desalojo de su departamento de Recoleta por una deuda de más de $1500 dólares de alquiler.

Sobre esto, la panelista de "Los Ángeles de la Mañana" destacó: "Me dijo que ella miente en todo, que él pagó su parte del alquiler y expensas pero ella no hizo lo mismo con la suya y que incluso le ofreció mudarse a un departamento más pequeño pero que ella se negó. También dice que le da 120 mil pesos por mes para otros gastos".

La angelita concluyó al desmentir los dichos de la griega sobre su estado financiero: "También dice que Vicky tiene un departamento en Puerto Madero y otro en Caballito, que los tiene alquilados y que no es pobre como dice".

¡Mirá todo sobre la batalla legal entre Vicky Xipolitakis y Javier Naselli!