Javier Calamaro lanzó un nuevo tema, "Tantas veces". El artista se presentó en el Festival de Atahualpa en Córdoba y fue consultado por el COVID-19 y llamó la atención su opinión: "Es un virus creado en un laboratorio que no causa los estragos que dicen".

Frente a los daños que causó la pandemia con más de 374 millones de casos y más de 5 millones de muertos en todo el mundo, el hermano de Andrés Calamaro se mostró en contra de la vacuna y comparó las campañas de vacunación con el nazismo.

"Los bancamos, como los judíos bancaron a Hitler en el Tercer Reich, bueno, este es el Cuarto Reich, esta es la Tercera Guerra Mundial contra toda la humanidad, demostrando que somos todos corderos, somos todos esclavos de un sistema nefasto y perverso mucho peor que en la época del nazismo", expresó el cantante para "Radioplay con vos".

De todas formas, advirtió que está vacunado: "Me arriesgué a que me maten como mató a siete amigos míos. Siete amigos míos murieron o quedaron deformes por culpa de la vacuna esa que nos están obligando a meternos, no en Argentina, en todo el mundo. Eso es nefasto y lo tenemos que aguantar porque si no nos matan o nos prohíben vivir".

Javier Calamaro en pleno concierto.

A pesar de que él ya cuente con el esquema de vacunación, no comentó si se dará los refuerzo necesarios recomendados por las instituciones médicas.

¡Mirá el video de Javier Calamara dando su opinión sobre el coronavirus y las vacunas!