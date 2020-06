En las últimas semanas Dalma Maradona denunció en las redes sociales que no podía comunicarse con su padre y que el ex futbolista debería tener cuidado con las personas que lo rodean ya que muchos solo se acercan a él por interés y conveniencia. Incluso para el Día del Padre reforzó su opinión con un polémico mensaje en el que le deseaba que pueda "abrir los ojos".

"¡Así que alguno de ustedes podría ser tan amable y pasarme el número (de teléfono) nuevo de mi papá ya que cada vez que habla con mi hermana o conmigo se lo cambian! ¡Gracias!", disparó en Twitter y comenzó la polémica.

Sus palabras dieron que hablar en su entorno y una de las personas que hizo referencia al tema fue Jana Maradona, la hija menor de Diego. Al respecto advirtió: "Yo hablo casi todos los días con él. La verdad es que está encerrado con normalidad en esta nueva normalidad. No es que está encerrado porque le gusta, está encerrado como todos".

"Cada uno tiene sus motivos para actuar de la manera que actúa. No voy a hacer un juicio de valor sobre el accionar de ellas. No es como yo actuaría, pero lo digo desde mi experiencia. Yo lo que sé es que haría todo para que mi papá tenga una vez reunida a toda su familia, a todos sus hijos. Eso a él lo haría infinitamente feliz y no es que es que ama más a un hijo que a otro. Él se defiende cuando lo atacan, lo hizo siempre, sea contra quien sea. Igual se defiende del cinco por ciento de las barbaridades que dicen…", sostuvo al ser consultada por Dalma y Gianinna Maradona en Teleshow.

Y continuó: "Por como me manejo yo, no digo que esté mal lo que hacen los demás, pero me parece recontra ridículo poner en redes que no me puedo comunicar incluso con mi mamá. Yo si no me puedo comunicar con la persona, pregunto, me comunico con gente que tenga cercana, pero no lo estoy poniendo en las redes. Capaz algún día les funcione, pero por ahora ¿funcionó?".

A su vez opinó sobre los reclamos de Verónica Ojeda hacia el exfutbolista por el escaso vínculo que tiene con su hijo Dieguito Fernando. "Yo nunca tuve problemas con el entorno ese que dicen y mi papá cada vez que necesita algo que quiere algo, lo que se le ocurra en la cabeza, están todos corriendo para todos lados para complacerlo. Ellos hacen su laburo, laburan para él. Él es quien en definitiva toma todas las decisiones. Se puede estar de acuerdo o no con las decisiones de mi papá, pero eso es otra cosa, no tiene nada que ver con el entorno", finalizó.