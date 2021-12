Los rumores de romance entre Silvia Süller y Diego Lagomarsino fueron protagonistas de muchas noticias en los últimos días. La sorpresa que generaron las versiones y el silencio de ellos dos hicieron que haya mucho interés en la posible historia de amor. Si bien desmintieron todo en "El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD, hubo un inesperado cruce al aire.

Dentro de la historia de la hermana de Guido Süller, uno de los personajes claves desde siempre fue Jacobo Winograd. Por eso mismo, parecía una fuente más que confiable para opinar sobre la posible relación entre la mediática y el perito informático. Si bien llevan años peleados, compartieron el aire del programa que conducen Lio Pecoraro y Fernando Piaggio.

El empresario se mostró sincero sobre las noticias que relacionaban a Silvia con el hombre que saltó a la fama por haberle prestado un arma a Alberto Nisman horas antes de su muerte. "Yo pensé que la señora estaba de novia con un chico de 23 años pero parece que no está más, perfecto", comenzó picante.

Además, Jacobo buscó destacar en primer lugar a su ex pareja: "La señora siempre dije que es la número uno, un diamante en bruto. Yo la respeto, hemos hecho muchas cosas juntos". De todos modos, no le escapó a los rumores: "Yo no creo nada de esa relación. Diego Lagomarsino con el problema que tiene con el tema del caso Nisman no creo. Si fuera real y el día de mañana me tapan la boca, pido disculpas".

"Realmente, cada vez entiendo menos. Terminó el Wandagate, terminó lo de la chica cubana (Mavys Álvarez) que espero que se haga justicia y ahora esto. No entiendo", explicó en una charla telefonica ante la escucha de la mediática involucrada.