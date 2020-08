Este jueves por la tarde se conoció que Jacobo Winograd dio positivo en el test de coronavirus. La noticia trascendió en las últimas horas y fue el periodista Leo Arias quien lo informó a través de las redes sociales.

Al respecto, detalló sobre la salud del mediático: "Hasta el momento se encuentra en su hogar y con buen estado de salud". Sin embargo, advirtió que antes de su positivo en Covid-10 estuvo internado por otro motivo. De esta manera, Jacobo se suma a la lista de figuras de la farándula argentina que en la última semana contrajeron el virus.

En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, Winograd declaró: "Me tocó a mí. No estoy exento con lo que pase en el mundo, con el coronavirus, Covid-19, este maldito virus. Hace dos o tres días tenía un poquito de fiebre. No mucho, 37.8, pero tuve chuchos de frío. Fui a la Swiss Medical, me vieron la fiebre y me aislaron, me dejaron como sospechoso y me dijeron que me iban a dejar 4 o 5 horas, que no me dejaban salir. Me hicieron el hisopado... y a los días me llamaron y me dijeron 'sos positivo'".

Y agregó: "Me tengo que quedar aislado en mi casa 10 días, la comida me la pasa mi hija por debajo de la puerta. No me muevo de mi casa, tengo todo ventilado. Hago todo el protocolo como corresponde, no salgo a ningún lado. Me cuide siempre, no sé cómo me lo contagié. Estoy muy deprimido, muy triste; la verdad es que es como estar muerto en vida. Estoy muy depresivo, no puedo creer lo que estamos viviendo, no yo, todos los argentinos. Lo que estamos viviendo es terrible. La verdad que estoy muy mal, ojalá que Dios me ayude".

.

Por último, reveló cómo continuará el proceso de recuperación. "Tengo que esperar hasta el 5 de septiembre, los médicos te hacen un seguimiento, te llamada dos o tres veces por día. No me puedo mover de ningún lado ni salir a ningún lado, porque ahí sería imprudente e irresponsable. Si yo saldría tendría que estar preso porque sería un delincuente", cerró convencido.

A fines de julio, Silvia Süller fue internada de urgencia en el Sanatorio Otamendi. A pesar de su internación por una afección cardíaca, todo parece indicar que la exvedette volvió a la normalidad tras varios publicaciones en sus redes sociales.

Recordemos que Silvia y Jacobo se casaron en "El Precio Justo", aunque tiempo después la pareja no funcionó por diferencias irreconciliables y por eso decidieron separarse.