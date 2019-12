Tras una relación de más de 30 años de amistad y coqueteos, Silvia Süller anunció por las redes sociales que se contraerá matrimonio con Jacobo Winograd. "Estoy feliz, nos vamos a casar", confirmó por Instagram para la sorpresa de todos los "süllermaníacos", como ella llama a sus fanáticos.

"Éste sí va a ser el casamiento del año", especuló en referencia a la boda de Carolina "Pampita" Ardohain con Roberto García Moritán. Sin embargo, la noticia no tardó en ser desmentida por el propio Jacobo.

.

El mediático interpretó la publicación de su amiga como un chiste y aceptó el compromiso "solo si es un casamiento platónico". "Ella en su casa y yo en mi casa, no hay beso, no hay penetración, no hay toque. Como si ella fuera la Virgen y yo el Padre Bergoglio", ironizó.

"La adoro, es mi amiga, la quiero ayudar, quiero que en el 2020 la rompa", confió el humorista en el piso de "Confrontados" sobre la Süller. Además recordó el apodo con el que fue bautizado por la mediática. "¿Sabés qué feo es para un hombre que te carguen con eso?", dijo en alusión a ser conocido como "chizito".