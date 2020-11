Jackie Patoka es conocida por ser la mamá del corazón de More Rial. Su vínculo comenzó hace tres años cuando una amiga de por medio las presentó y desde entonces su cariño y relación fue única. "Compartimos unos días en Punta del Este, donde vino con Francesco y Facundo (Ambrosioni) Se alojaron en mi departamento y ahí hicimos un lazo de madre e hija. Ahora somos inseparables", reveló la mujer.

La hija de Jorge Rial le comenzó a decir mamá "después de un tiempo". "Es un lazo que le hace falta. Debe ser bravo ser abandonada. Tengo más respeto por la madre que la gestó que la que la adoptó porque la que le dio la vida le dio la opción. Cuando uno adopta un hijo es una responsabilidad para toda la vida y más aún teniendo los medios", indicó en diálogo con Cáras.

"No me quiero meter en la vida ni juzgar a nadie porque no tengo el manual de buena madre. Yo también me equivoqué con mis hijos, pero ellos son mi prioridad. Lo que se da con la mano no se borra con el codo. Cuando uno d. lo tiene que hacer de corazón y no refregar, lastimar ni humillar. Y lo hablo de mi forma de pensar. Ella no me dijo nada, sólo es como pienso yo. Lo mejor es dar un futuro a los hijos que tirarles plata y después reprochar. Es más sano y no es humillante", sostuvo.

More Rial y Jackie se conocen hace tres años.

A su vez hizo referencia a los padres adoptivos de la joven. Al respecto advirtió: "A ella no la conozco y con él hablé sólo dos veces en un momento en el que estaban peleados y More estaba muy mal y él me dijo que necesitaba sus tiempos y está perfecto. No me meto en esa relación".

"La quiero, la quiero cuidar y es mi hija, no 'como' mi hija. Cuando me dijo mamá por primera vez me estremeció porque me lo dijo desde el alma. Tiene esa necesidad de lazos y no juzgo a su padre. Yo digo que está mi verdad, su verdad y la verdad y hay que respetar las campanas que uno hace sonar", resaltó Patoka .

Consultada por sus deseos de adoptarla, Jackie exclamó: "Me encantaría, pero no quiero pasar por arriba. Yo no la crié y respeto el trabajo de su padre, porque no lo conozco. No me correspondería, excepto que el padre me diga tomala pero no creo, porque yo sé que él la quiere. El abraza a su nieto y manifiesta su amor. Cada uno manifiesta su amor de forma distinta. Lo dejo a interpretación de las personas. Hay un Dios que todo lo ve y cuando uno se acuesta se tiene que preguntar: ¿Estoy haciendo las cosas bien?".

.

"Ahora está bien encaminada, aunque está angustiada por un montón de temas, pero eso lo tiene que resolver, yo le digo que se enfoque en su hijo que necesita una mamá fuerte. Esto del accidente va a mover muchos corazones. Ella se podría haber muerto con su hijo. Y sé que el padre estuvo acongojado. Yo le había dicho que no se vaya porque ella fue a trabajar en una plataforma: eso es para los que dicen que es una vaga 'No fue a pasear'. Le dije que no vaya a la madrugada. Estaba angustiada. Pero ella tenía su compromiso y lo quiso cumplir", continuó.

Sobre Morena manifestó que es "caprichosa" y que está criando a un hijo sola "y muy bien": "El nene está siempre sonriendo. Es feliz. A ella le gustaría trabajar en otras cosas, pero a veces se le cierran las puertas. Quería entrar al Cantando pero es una puerta que tal vez se le cerró".

"La gente la ve tosca y dura, pero es un escudo. En realidad es una dulce. Y me va a matar porque ella quiere dar la imagen de una nena dura. Pero es sensible. La mirás y se le llenan los ojos de lágrimas, te agarra la mano, la acaricias y se te acurruca. Te hablo y me da ganas de llorar. Tiene mucho carácter. Aprendió a defenderse a los golpes. A veces se cierra no deja penetrar las palabras, aunque le llegan. Es testaruda, pero es un escudo que se hizo para no lastimarse. Pero llora", declaró.

Por último advirtió que llegó en un momento justo de la vida de la joven y que por ella siente un amor profundo: "Un lazo de sangre aunque no lo tenga, por eso cuando me preguntan si es mi hija biológica yo digo que no hay títulos. Eso no te hace más madre. Tengo ganas de cuidarla y acurrucarla, ganas de que sea niña de nuevo y empezar de cero. Reciclarla, esa es la palabra".