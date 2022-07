Ivana Nadal reapareció tras un tiempo de silencio y se refirió a las fuertes declaraciones que hizo durante la pandemia, cuando aseguró que muchas enfermedades, incluso las más graves, como el cáncer, tenían que ver con lo emocional. Luego de que le cancelaran la visa para vivir en Estados Unidos, se mostró más abierta aunque aseguró no arrepentirse de sus dichos.

En una entrevista, narró cómo fue su comienzo en el universo de la espiritualidad. Al respecto, detalló que durante la pandemia un chico le había dejado en la portería de su casa un libro que "tenía que ver con vidas pasadas y de conexiones con las almas".

.

Dicha circunstancia, aseguró Nadal, "me abrió la mente en muchos temas; luego, supe que me lo había enviado un vecino con quien me crucé un par de veces". Ivana puntualizó, asimismo, que "me encuentro muy feliz con la vida que llevo y me siento completamente en paz y armonía".

En declaraciones al programa "Nosotros a la mañana", Nadal contó que le sacaron la visa de Estados Unidos y dio a entender que había sido por sus polémicas declaraciones sobre las enfermedades y sus tratamientos.

En 2020, Ivana, de lleno en ese mundo espiritual, expresó: "El otro día hablaba de lo que era la depresión y la ansiedad, y mucha gente me vino a decir que es una enfermedad la depresión. Y yo te pregunto, ¿no sabías que todas las enfermedades son emocioneales? Que todas las enfermedades tienen cura si vos creés en vos. Replantealo y fijate. Si no creés está perfecto. Cada uno puede creer lo que quiera en su vida, por eso cada uno tenemos la propia. A disfrutar", manifestó la figura en sus historias de Instagram.

.

Cuando Paula Trapani le preguntó al respecto, comenzó diciendo: "No me arrepiento de nada de lo que dije o hice. Nunca dije que no era una enfermedad, sino lo que yo digo y en mi creencia personal para mí todas las enfermedades tienen un origen emocional. La biocodificación por ejemplo se trata de esto", refirió sobre la terapia alternativa de moda.

Y prosiguió: "Después, depende de cada uno las creencias que tengamos para que eso pueda tener un efecto en tu cuerpo. Hay gente que le gusta tomar pastillas por lo que sea, o un jarabe. Yo prefiero pensar por que me esta doliendo la cabeza, qué pensamientos densos estoy teniendo y trabajarlos. Yo me siento mucho mejor en mi vida, me siento re bien y no quiere decir que mi familia haga lo mismo que yo".

"Yo no estoy en contra de la medicina, solamente estoy a favor de que antes de recurrir a una pastilla o a lo que sea, podamos observarnos a nosotros y ver si si observándonos y trabajando cosas que capaz no nos están siendo livianas podemos comenzar a sanar", cerró.

Mirá el video con la reaparición de Ivana Nadal y sus polémicas declaraciones