A pesar de ser uno de los conductores y modelos más reconocidos de la Argentina, Iván de Pineda mantiene su vida privada alejada de los medios y muy pocas veces habló sobre su relación con Luz Barrantes, la hermana del ex marido de Pampita, Martín Barrantes...¡hasta ahora!

El conductor y su novia se conocieron a los 12 años y eran compañeros de colegio.

De Pineda y Barrantes se conocieron a los 12 años, edad en la que fueron compañeros de colegio y compartieron grupo de amigos. Desde ese momento no se separaron más y conviven desde 2018. "Me parece que es una compaginación de situaciones en las que uno elige y se elige. Y creo que el mérito está todo de parte de ella, que es una genia. La verdad, estoy muy contento", manifestó en diálogo con Clarín.

"Después de tantos años me parece que tenemos más que claro qué es lo que se ha elegido y cuál es el camino. Está buenísimo la libreta roja y ese tipo de cosas, pero tampoco es una situación que, a ver, cómo te lo puedo decir... no nos quita el sueño, o que nos marque o nos ponga en determinado lugar. No me parece que venga por ese lado", indicó sobre su vínculo afectivo.

En cuanto a la posibilidad de convertirse en padres, el conductor fue concreto: "La paternidad siempre es un tema pendiente. Los hijos son parte del perpetuarse y son una elección. Creo que en algún momento van a llegar. Me imagino cumpliendo el rol de padre".