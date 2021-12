Iván de Pineda, desde hace varios años, está como conductor y cada vez se destaca más. Primero estuvo viajando por el mundo y después decidió estar al frente de un formato de entretenimiento, algo totalmente nuevo para él, pero que dio sus frutos.

El martes 7 de diciembre, la Fundación Konex lo distinguió con el Premio de Platino al mejor conductor de la década. Luego de la pandemia y con las nuevas medidas, pudieron hacer el evento de forma presencial y así premiar a las personalidades.

.

Ante la distinción que recibió, decidió decir unas palabras y comenzó: "Quiero compartir este premio con todas las personas con las que me ha tocado encontrarme en mas de dos décadas de trabajo. Me han enseñado con una paciencia enorme y me han mostrado todo lo maravilloso que tiene la conducción televisiva".

Además, le agradeció a las personas con las que trabaja, a su familia y a sus amigos. También, aprovechó el espacio para agradecerle a su pareja, Luz Barrantes. "Quiero compartir esto con la persona que me ha acompañado en este derrotero increíble que es la vida, por más de dos décadas, y que está aquí conmigo. Y si tuviera que describir a esta persona en pocas palabras diría: Pochi, sos todo", concluyó Pineda.

Iván de Pineda recibiendo el premio al conductor de la década.

Dentro de la terna, también estaban nominados Lalo Mir, Verónica Lozano, Elizabeth Negra Venaci y Guido Kaczka. El ganador los recordó a todos y siguió agradeciendo muy emocionado.