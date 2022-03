El fallecimiento de Gerardo Rozín aún provoca mucho dolor en quiénes fueron sus colegas y amigos. El domingo " La Peña de Morfi" tuvo una emisión especial en su honor, que si bien trascendió que hubo algunos roces entre las conductoras invitadas, la jornada para homenajear al productor fue muy especial y emotiva. De todas formas, hay incertidumbre sobre la continuidad del ciclo, ante la reciente baja de Iván de Pineda como conductor que iba a remplazar a Rozín.

Los motivos de por qué el animador de "Pasapalabra" decidió no tomar el lugar de su amigo no quedaron claros, pero se conoció que él quería modificar cosas del ciclo de Telefe que no eran negociables. A pesar del silencio y falta de comunicación del exmodelo con la producción, se sabe que ya habían grabado la apertura y los musicales del programa.

Aseguran que Iván de Pineda no le dio explicaciones a la producción de Telefe por su baja de " La Peña de Morfi".

En ese sentido, durante la emisión del martes de " Intrusos", Mauricio D’Alessandro relató cómo fue su reciente encuentro con Pineda: "Yo había estado con Iván el día que grabó 'La Peña', es un pibe adorable, y lo vi muy bajoneado, de muy mal talante; me dijo ‘Vengo de grabar lo de Gerardo, estoy destrozado'".

Luego, el letrado comentó que el conductor ya sabía cuál iba a ser el triste desenlace. "Él que es un pibe que siempre está alegre, se ve que había hablado con Gerardo y estaba muy golpeado por la enfermedad", recordó sobre el diálogo que tuvieron.

Iván de Pineda estaría "destrozado" por la muerte de Gerardo Rozín, a quién iba a reemplazar en " La Peña de Morfi".

Al final, el abogado que estuvo con el exconductor de "Resto del mundo" en un momento tan delicado, compartió una posible teoría sobre los motivos que lo habrían llevado a tomar la decisión de hacerse a un lado. “Alguien acertó recién cuando dijo que él asumió ese compromiso por una lealtad con Gerardo, pero no resistía me parece psicológicamente tener que enfrentar eso con Rozín enfermo, me dio esa sensación”, aventuró.

Iván de Pineda, destrozado tras bajarse de la conducción de " La Peña de Morfi"