Este viernes se conoció una tremenda acusación contra Iván Pillud, jugador de Racing. Es que Macarena Pérez aseguró que el futbolista es el padre de su hijo y éste se niega a hacerse los exámenes para comprobarlo. “Estamos atravesando el tema del ADN. Hace cinco meses me está dando vueltas. Yo puse abogados y me pidió que por favor los saque. Ahora me pidió que los ponga. Es como que me está bolud... Yo, como mujer, trato de calmarme y hacer las cosas bien, pero ya llegó mi límite en el que mi hijo va a cumplir un año”, explicó en diálogo con el " El Show del Espectáculo", el ciclo conducido por Ulises Jaitt en la AM 1300 (La Salada).

“Lo único que quiero es que el como hombre se dé cuenta que se está perdiendo un montón de cosas lindas. Es hijo de él, aunque no lo quiera reconocer. Es obvio que duda porque yo aparecí después de un año: ahora te estoy diciendo la verdad. Yo nunca quise que él sea el padre porque yo tengo una amistad de muchos años y no quería que se rompa”, aseguró.

Más adelante, comentó qué sensación tuvo al enterarse de la llegada del pequeño: "Para mi es el amor de mi vida, me cambió la vida mi hijo. Yo lo saque adelante desde el día uno". Sobre esto último, contó que también le exigirá a Pillud para que cumpla con la cuota alimentaria en caso de que se compruebe la paternidad.

Consultada del por qué decidió contarlo de forma pública, declaró: "Me superó el tema de que una persona como hombre no se dé cuenta que un bebé es su hijo. Es un ángel que no tiene la culpa de nada y como hombre tiene la posibilidad de fijarse si es o no es. Cada mujer sabe las cosas que hace y yo las tengo muy presentes. Hace cinco años que nos conocemos y me cansé de que me de tantas vueltas. Se me cag... de risa en la cara. Mi hijo cumple un año y yo quería darle el regalo de que sepa quién es el papá y lo pueda disfrutar".

"Se esta manejando como poco hombre. Dar tantas vueltas en algo que hace cinco meses sabes. No podes hacer esto. Desapareció", cerró lapidaria.