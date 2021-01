Con el correr de los días, la salud de Sergio Lapegüe preocupa aún más. El periodista, quien se encuentra dentro del grupo de riesgo ya que tiene asma, contrajo coronavirus y permanece internado hace cinco días en la clínica Juncal de Temperley.

En las últimas horas, se conocieron detalles del estado del conductor. Según informaron en "Nosotros a la Mañana", volvieron a colocarle plasma y lo intubaron porque le faltaba oxígeno. "Recordemos que está internado y que como es una persona de riesgo, y estaba en una situación crítica, tuvieron que darle plasma. Ahora que estaba un poco mejor tuvieron que volverle a poner y la preocupación porque su hija Mica tuvo que hacerse un hisopado y en estos momentos están definiendo que es lo que resultado tiene", comentó Ariel Wolman.

Por su parte, Karina Iavícoli agregó que la hija del comunicador, la actriz Mica Lapegüe, también dio positivo de Covid-19 y "no la está pasando muy bien". "Hablé con ella porque iba a comunicarse con nosotros y todo depende de cómo se esté sintiendo", sostuvo.

A su vez, Wolman leyó un mensaje que le envió Sergio: "Ayer descansé con oxígeno, porque tengo bajo oxígeno en sangre, estoy mejor que ayer porque me bajó la fiebre, me tuvieron que poner un respirador y una bigotera. Es el quinto día de internación, ayer y antes estuve mal de verdad. Aquí no entra nadie, solo el médico y enfermero como astronautas y casi no tienen diálogo".

Por último, el panelista agregó: "Le dejan la comida en una mesa, dijo que la familia no lo puede visitar. Yo creo, y en esto prima la información y tenemos la palabra de Mica que habló con Kari, Sergio no sabe nada. Quizás la familia, con este tema de angustia prefiero no decirle nada".