El homenaje a Gerardo Rozín en "La Peña de Morfi" fue muy emotivo. Contó con videos inéditos del conductor y testimonios de amigos y colegas, que lamentaron su muerte y compartieron varias anécdotas con él. Una de las cuestiones más llamativas de la emisión, fue la ausencia de Carina Zampini, siendo que Zaira Nara, Jésica Cirio y Julieta Prandi participaron por ser excomapañeras del conductor.

Al contrario de lo que se vio en la pantalla, como un ambiente cordial y amable en memoria a Rozín, parecería ser que el vínculo que tuvieron las animadoras en el detrás de escena no fue el mejor. "Aunque ustedes no lo crean, ayer hubo internas entre las conductoras. A una no le gustaba la presencia de otra. Julieta Prandi, La Sole a la distancia, Jésica Cirio... Zaira Nara", comentó Rodrigo Lussich en "Socios del espectáculo", este lunes.

La presencia de Julieta Prandi en el homenaje a Gerardo Rozín, generó discordia con Zaira Nara y Jésica Cirio.

De tal forma, el conductor del programa de El Trece habló de la disconformidad que habría generado la presencia de Prandi en el homenaje. "El ego de la gente aparece en los momentos más miserables", agregó. Además, otro de los conflictos que tendría el programa de Telefe es que Ivan de Pineda se habría dado de baja para conducir el exitoso ciclo, en reemplazo del fallecido periodista.

Ivan de Pineda se habría dado de baja de la conducción de "La Peña de Morfi".

Lo económico también sería otro factor que pone en duda la continuidad del proyecto, según informó Maite Peñoñori. "Venían con muchos tires y aflojes económicos, y que el que peleaba todo, porque es un programa muy caro para hacer y con figuras muy caras, era Gerardo Rozín. En estos momentos están definiendo si sigue o no ´La Peña de Morfi´. No está 100% por el tema presupuesto/económico", indicó.