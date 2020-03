En las últimas horas se dio a conocer que internaron de urgencia a Natalie Pérez en el Sanatorio de los Arcos de Palermo tras someterse a un tratamiento para congelar óvulos.

Así lo explicó su manager Denise Kemelmajer este lunes por la tarde. Al respecto advirtió: "Natalie se sometió a un tratamiento para congelar óvulos. Ese tratamiento puede presentar, en algunos casos, ciertas complicaciones durante la punción. A ella le provocó una hemorragia interna".

"Está bien, pero los profesionales están tratando de controlar la hemorragia. En las próximas horas, tienen que ver si el sangrado se reabsorbe", agregó en diálogo con TN Show.

En su momento, la ex protagonista de "Pequeña Victoria", quien en 2019 finalizó su noviazgo de seis años con Ramiro Gayoso, contó que pensó en la posibilidad de congelar óvulos: "Creo que estaría bueno, porque si quiero tener hijos, por ahí puedo... no sé... pienso: ¿viste que uno hace cálculos con esas cosas? Decís, ‘bueno, dos años, pero si quiero tener uno cuando tenga 40 ya no puedo’. Entonces, no está mal guardar”.

La actriz manifestó en antiguas oportunidades su deseo por ser madre.

Pérez se encuentra estable y en observación y espera recibir el alta médica para continuar con sus compromisos laborales.