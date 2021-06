Tras experimentar malestar en su zona abdominal, Dady Brieva habló con su médico y se realizó estudios clínicos que detectaron que padece un sangrado intestinal. Ahora, el humorista de 64 años fue internado para continuar con chequeos y quedar en observación.

Así lo informaron este jueves por la tarde en "Intrusos". Al respecto, Rodrigo Lussich manifestó sobre el ex "Midachi": "No es algo grave pero sí de cuidado. Están esperando resultados para saber si lo operan. Hablé con él y me autorizó a contarlo".

El actor fue protagonista en los medios en los últimos días luego de festejar el triunfo de Colón ante Racing en la final de la Copa de la Liga de Argentina.