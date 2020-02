Adriana Aguirre debió ser internada de urgencia en la clínica Colón de Mar del Plata tras sufrir un cuadro de presión alta el jueves por la madrugada mientras realizaba su espectáculo en el Teatro del Ángel.

Ricardo García, su ex pareja, fue el que comunicó la noticia a través de sus redes sociales y más adelante, dio declaraciones en los medios desde la puerta del hospital: "Me pasé toda la noche con ella, como corresponde".

El actor mostró en un móvil de Intrusos el parte médico de su ex pareja en el que detalla que se encuentra internada en una habitación particular con un síndrome vertiginoso en plan de estudio que incluyen resonancias magnéticas y evaluación por equipo multidisciplinario.

"Estoy con Adriana en la habitación. La internaron de urgencia, porque tenía la presión altísima: 19 de máxima y 11 de mínima. Toda su vida tuvo 10/6. Realmente es muy preocupante", manifestó el artista en "Involucrados".

"Yo estaba haciendo La revista del Ángel, en el Teatro del Ángel y había terminado mi parte cuando vinieron a decirme que Adriana se había descompuesto. Ella está haciendo La súper revista 2020 en el Teatro de La Campana. A una cuadra estamos. Por más que estemos separados hace un año, yo estoy con ella a muerte porque fue mi compañera de vida durante 26 años", sostuvo García.

Luego explicó que a la vedette de 68 años le hicieron un estudio con un otorrinolaringólogo en el oído derecho y una resonancia magnética en las cervicales. "Pidió por mí porque es en la persona que más confía. El hermano vive en San Pablo, a la hermana no tengo cómo ubicarla. Y no tiene más parientes porque su mamá falleció el año pasado. Tuve toda mi vida al lado de Adriana. Nuestra separación de bienes va a ser por lo que dice la ley. Ella tiene que estar tranquila. No sé qué le pueden decir, pero yo estoy internado con ella", cerró.