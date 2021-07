La Tota Santillán tuvo que ser hospitalizado nuevamente por una depresión aguda. El conductor se internó por voluntad propia y es la tercera vez que lo hace.

"Él está sufriendo un cuadro depresivo después de una consulta con sus psiquiatras. No se trató de un brote psicótico sino una profunda depresión aguda. Es la tercera vez consecutiva que se interna voluntariamente ya que el tratamiento ambulatorio no estaría dando los resultados esperados", detalló su abogado Roberto Carsorla.

Durante la pandemia, La Tota fue noticia porque se convirtió en vendedor ambulante y vendía barbijos en la calle. "Para sobrevivir a la pandemia hice otros trabajos. Terminé de trabajar en Mar del Plata y comenzamos a hacer tapabocas. Los barbijos. Nos dedicamos a vender guantes. Insumos de la sanidad. Alimentos no perecederos también que fuimos vendiendo. Los repartíamos en la camioneta. Es todo el trabajo que ha hecho uno y que he trabajado siempre", contó meses atrás.

Según reveló el letrado, el estado de ánimo del referente de la movida tropical es "delicado y emocionalmente inestable". Y agregó: "En los últimos tiempos, Santillán ha sentido mucha angustia por las causas judiciales que tiene pendiente con respecto a sus hijas por falta de contacto o el poco que tiene con ellas".

En marzo del año pasado, La Tota incluso había contando que tuvo un intento se suicidio, tras sufrir un brote psicótico como el que tuvo recientemente Chano Charpentier. "Le estaba vendiendo entradas a unas enfermeras y salta el marido de una de ellas y me dice que ella me cuido en la clínica La Trinidad cuando yo estuve internado. Me había fisurado dos costillas los policías que me tiraron al piso. Me agarró un brote psicótico donde yo pedía por mis hijas y esta chica me dijo que yo intenté tirarme del tercer piso", reveló tiempo atrás.

El primer episodio psiquiátrico del conductor fue en 2016 y luego en 2017 fue internado luego de ser detenido por un intento de robo. También fue denunciado por violencia de género por su ex Fernanda Vives. En 2018 lo volvieron a internar.