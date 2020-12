Víctor Hugo Morales causó preocupación porque debió ser internado de urgencia el domingo por la tarde. El periodista se encuentra estable y en observación por problemas de arritmia, y él mismo habló sobre su estado en un audio que envió a su programa radial.

En una semana difícil para Morales, debido a la muerte de su gran amigo Diego Armando Maradona, al parecer el cuerpo le pasó factura. Pero más calmado, desde la clínica en la que se encuentra, habló con su audiencia y su equipo a través de un audio que se escuchó al inicio de "La mañana", ciclo que conduce en la AM 750.

Contó que se encuentra estable y permanecerá internado por 72 horas por precaución. "Hola, buen día. Es un día extraño. El día es fantático, sin una sola nube, pero esoy afuera de los temas porque estoy internado desde ayer", comenzó con su clara y serena forma de hablar.

"Voy a tener que permanecer así un par de días. Tengo una arritmia desde hace tiempo y, no sé si son estas épocas maradonianas tan especiales, tuvo algún percance y ayer amanecí mareado", continuó sabiendo que el estrés y la tristeza por el duelo podrían haber causado el episodio.

"Me han traido para una clínica donde con enfermeras maravillosas- Natalia y Marlene- estoy siendo cuidado de forma estupenda pero deberé quedarme 48, 72 hs por precaución, por lo tanto voy a estar ausente del programa", aseguró.

También reconoció que la cautela con su estado tiene que ver con su trabajo, del que no suele descansar: "Queria estar un momentito con ustedes antes del programa para decirles lo que pasa, que no se preocupen, y decirles que ya estoy bien pero hay una cuestión de observación y prudencia de no trabajar hoy, conocen mis hábitos y entonces me han reclamado que haga lo menos posible por lo menos esta jornada”. "Está todo, bajo control de quienes me controlan y muy a gusto", finalizó.