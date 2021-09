Después de algunas semanas de mucho trabajo y estrés, Oscar Mediavilla debió ser internado en la Fundación Favaloro tras sufrir fuertes dolores en el cuerpo y recibió el diagnóstico de haber atravesado una angina de pecho.

El lunes por la noche, el músico y productor discográfico salió al aire en "Polémica en el Bar", programa en el que se desempeña como panelista, y dio detalles del episodio que vivió.

“Fui ayer a la noche a cenar con mi mujer y una pareja amiga, también estuvo mi hija. Estábamos cenando y cuando nos fuimos, se olvidaron algo del auto acá, y corrí para buscarlo. Corrí mucho y me tironeó mucho el pecho. Entonces me asusté y fui a la Favaloro. Sentí una presión muy fuerte y me asusté mucho, porque alguna vez tuve una cuestión de estas”, explicó en el ciclo conducido por Mariano Iúdica.

Mediavilla vivió un momento de tensión junto a Patricia Sosa y su hija.

Y agregó sobre el diagnóstico que recibió: “Mi hija me dijo: ‘¿Querés que maneje yo?’. Le dije que sí y me dejó en la puerta de la Favaloro. Entré, fui a la guardia y me quedé. Fue una angina de pecho”.

.

Con Adrián Cormillot presente en el programa, quien aclaró que la angina de pecho es “una obstrucción momentánea de la circulación en el corazón, aunque no llega a ser infarto”, Mediavilla se refirió a sus antecedentes de salud.

“Yo nunca me infarté. Una vez tuve un episodio similar, en España, pero tampoco infarté. Y me pusieron un stent. Tuve muchos días de mucho movimiento, mucho mucho stress. Hay que parar un poco, estoy haciendo demasiadas cosas. Uno tiene que estar más relajado. Hoy paso la noche en la Favaloro”, cerró el mùsico a través de una llamada telefónica.

¡Mirá el relato de Oscar Mediavilla después de sufrir una angina de pecho!