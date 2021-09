En la mañana del jueves, Mirtha Legrand no se sintió muy bien por eso decidió llamar a un médico para que la revisara. Según informó Ángel de Brito en su cuenta de Twitter: "Mirtha Legrand no se sentía bien esta mañana, un médico la visitó en su casa, y decidió trasladarla al Mater Dei, para realizar estudios mas exhaustivos".

Mirtha Legrand no se sentía bien esta mañana, un médico la visitó en su casa, y decidió trasladarla al Mater Dei, para realizar estudios mas exhaustivos. — A N G E L (@AngeldebritoOk) September 30, 2021

.

Por otra parte, la periodista Sandra Borghi dijo en TN que "le habrían colocado un stent” debido a que la "Diva de los Almuerzos" habría sufrido una arritmia. " Por precaución permanecerá en observación al menos 48 horas”, agregó. Su nieta, Juana Viale, está acompañándola en el sanatorio.

.

Sin embargo, Teleshow se comunicó con el amigo de toda la vida de Mirtha, Héctor Vidal Rivas, quien indicó que " le están haciendo un chequeo general”, y desestimó las versiones de una eventual cirugía. “Está en una habitación del sanatorio”, expresó.

.

Hasta el momento no hay un parte oficial sobre la salud de la conductora y por eso las versiones cruzadas. Según Pablo Layus dijo en América Noticias, habrá un parte médico para dar información oficial. Carlos Rottemberg, amigo de la diva, también llegó al lugar.

.

La última aparición de Mirtha Legrand en la televisión

Para reemplazar a su nieta Juana, quien estaba en cuarentena por viaje, "La Chiqui" condujo su programa. "Qué rara me siento, pero feliz, feliz y contenta. ¿Saben cuántos días estuve encerrada? 300 días, sí señor, sin salir de mi casa, ni al balcón. Eso te altera, no te hace bien, no hace bien al cerebro", había dicho en ese momento.

Además, cumplió con su deber cívico y fue a votar en las últimas PASO.