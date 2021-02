El 2020 fue un año duro para Cacho Fontana ya que debió ser hospitalizado por coronavirus, pero con 88 años logró sortear la enfermedad. Sin embargo este año le trajo otra complicación en su salud: padece neumonía y debió ser internado.

Según confirmó Ángel de Brito en "Nosotros a la Mañana", el conductor radial se encuentra en el Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires. Fontana se hospeda en la Clínica de Rehabilitación y Geriatría Inter Plaza, pero fue derivado al nosocomio por la complicación de su salud.

.

"Tengo una noticia de último momento, estoy hablando del gran Cacho Fontana... un pequeño susto. Lo llevaron del geriátrico al hospital Fernández. Hubo mucha confusión porque no le avisaron a su hija del traslado", contó el periodista quien mantuvo un diálogo con Antonella, la hija del locutor.

Y leyó el intercambio de mensajes que tuvo con la joven: "Ayer a la noche me llamaron para decirme que papá no estaba bien, fue la ambulancia, parece que era un principio de neumonía, que no era necesaria la internación".

Luego aclaró que a Antonella le informaron por otra vía que en la mañana de este jueves a "Cacho sí lo habían internado y al consultar con el geriátrico le dijeron que lo habían trasladado", pero sin avisarle. La última internación de Fontana fue en agosto pasado por un cuadro de deshidratación luego de haber superado el coronavirus.