En su condición de famosa, Vicky Xipolitakis aprovecha los beneficios que tiene. Dueña de una cuenta de Instagram con millones de seguidores, la mediática les habla a distintas marcas para obtener productos a cambio de menciones en sus posteos e historias.

En esta oportunidad, Ángel de Brito difundió en su programa de espectáculos unos insólitos audios de la mamá de Salvador Uriel en el que le habla a un almacén y les hace una lista de los productos que necesita en su hogar.

"'Hola, ¿qué tal? Te estoy sincera, estoy necesitando un par de cosas. El canje es publicidad y promoción a tu marca. Acá te escribí porque vi que tenés cosas interesantes. Si querés te paso una listita de lo que necesito. Yo vivo en Recoleta. Vos me lo mandás y apenas llega todo, yo te agradezco, te arrobo y muestro las cosas. Avisame si te interesa. Muchas Gracias", explica la modelo de 34 años.

Y detalla: "Queso untable, yogurt, leche, caldito para sopa, pan negro, galletitas saladas y dulces, fideitos para sopa, agua mineral baja en sodio, aceite, azúcar. Algunas cositas así, yo te tiré algo, tratemos de hacer lo mejor que podamos".

"Fijate si me podés agregar arroz, lata de atún, queso rallado, juguitos, porque me estoy olvidando de unas cositas. Vi que tenés champagnes riquísimos, me encantaría tener para un brindis. Fijate lo que podés agregar. Armate un buen combo, algo copado, yo te estoy pasando muy poquitas cosas. Algo abundante, que no quede poquito", comentó la "Griega" en otra nota de voz.

A su vez, el periodista mostró un chat de Instagram en el que Vicky también le habla a una verdulería, sin embargo, este comercio decidió clavarle visto.