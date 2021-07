Pampita dio algunos detalles de su vida y su trabajo cuando nazca su hija, que podría ser en cualquier momento porque ya está en fecha. La modelo, que actualmente conduce su programa y es jurado en "ShowMatch: La Academia", contó que trabajará hasta que dé a luz y luego se reincorporá rápidamente a sus labores, pero reveló quién la reemplazará mientras esté de licencia.

"Las 40 semanas se cumplen el 22 (de julio), pero yo en general tengo en la semana 41 o 42, así que estoy tranquila porque se puede atrasar", contó Carolina entrevistada en "Nosotros a la mañana".

Sobre cómo hace para estar tan espléndida en el noveno mes de su embarazo, explicó: "Transito lo mismo que todas las embarazadas. No duermo de noche, me duele la espalda, se me hinchan mucho las piernas, los primeros meses del embarazo tengo muchas nauseas. Me pasa lo mismo que todas, lo que pasa que me ven en cámara maquilada, peinada y haciendo el programa, y parece que es color de rosa".

"Pero no es tan así, lo vivo como cualquiera y tengo los mismos síntomas que todas las embarazadas", continuó.

También aseguró que no parará hasta el día de parto: "Voy a trabajar hasta que de a luz. Son pocas horas al día, estoy una hora en Pampita Online y una hora y media en La Academia (ShowMatch), así que puedo hacerlo. Son momentos del día que salgo de casa y me hacen bien, me encanta y me entusiasma. Así que me la banco hasta el final", aseguró.

Y detalló que su idea es reincorporarse rápido: "Siempre he trabajado tanto embarazada como con bebés recién nacidos y me han acompañado, mis hijos han sido muy buenos".

.

En ese sentido, la presentadora reveló quién ocupará su lugar mientras ella esté con licencia por maternidad: "Les quiero decir que Denise Dumas va a esta de reemplazante cuando esté ausente en Pampita Online".

Vale recordar que la conductora se quedó sin trabajo en televisión luego del inesperado final de "Hay que ver", que se emitía en El nueve.