Desde hace tiempo, esta figura reconocida no aparece en los medios de comunicación. Pero debido a este escándalo reapareció y se trata de Leevon Kennedy. Al parecer, la artista no estaría pagando el alquiler de una propiedad en la que se estaba hospedando y la desalojarán.

Esto fue revelado en " El Run Run del Espectáculo" de Crónica HD compartieron un audio de la hija de la propietaria del inmueble y explicó que desde hace varios meses la rubia no estuvo pagando lo pactado y por esa razón la invitaron a retirarse. De todas formas, esta no es la primera vez que la mujeres es protagonista de un hecho así. Años atrás la detuvieron por robar en un supermercado y ella negó su accionar.

.

Asimismo, Kennedy habló con el programa conducido por Lio Pecoraro y Fernando Piaggio y dijo: "Estoy de vacaciones, tomando sol, pasandola bien, disfrutando. Me invitaron a ir a Punta del Este y estoy acá. No voy y vengo, voy y vengo a Europa que es diferente".

Y agregó: "Estoy simplemente de paso por Buenos Aires, voy a terminar de sacar todo lo que tengo en los departamentos en Buenos Aires y me voy para siempre. Yo acá no me puedo quedar, estoy totalmente censurada en la televisión argentina por la mafia de...".

Leevon Kennedy desalojada de su departamento en Buenos Aires.

Lío Pecoraro y la producción decidieron no exponer el nombre que dijo la rubia y por esa razón decidieron cortar el audio ahí. Pero al parecer Leevon no está muy preocupada por todo el asunto y pronto dejará el país para siempre.

¡Mirá el video donde anuncia el desalojo de Leevon Kennedy en " El Run Run del Espectáculo"!